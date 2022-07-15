Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı. 20 Temmuz'da 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek olan Sarı-Lacivertliler'in, UEFA'ya yolladığı kadroda Kim Min-jae ve 6 isim yer almadı.

Fenerbahçe'nin 25 kişilik kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Souza Arao Da Silva, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya

UEFA LİSTESİNDE KİMLER YOK?

Fenerbahçe'nin UEFA'ya yolladığı kadroda 7 isim yer almıyor... Rennes'e satılan Güney Koreli stoper Kim Min Jae'nin yanı sıra Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare ve Max Meyer de listede yok.

Fenerbahçe'de Kim Min-jae transferi tamam Fenerbahçe, Kim Min-jae'nin transferi için Rennes kulübüyle anlaşmaya vardı.

İRFAN CAN'IN DOĞUM GÜNÜ

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci 27 yaşına girdi. 1995 Çorum doğumlu futbolcunun doğum gününde kutlama mesajı paylaşıldı.

İrfan Can Fenerbahçe'ye Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'den 7 milyon euroya transfer edilmişti.

Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı: Fenerbahçe sorusuna cevap verdi Yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Özil, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Benim hedefim sadece futbol oynamak ve huzurlu olmak. İyiki gelmişim. Sahada top oynayarak takıma yardımcı olmak ve hedeflerimize ulaşmak istiyorum" dedi.