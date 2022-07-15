Türkiye Gazetesi

Porto'dan transfer edilen Portekizli orta saha Sergio Oliveira, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan Galatasaray'ın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'a katılmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Kulüpteki herkese teşekkür ederim, beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Kendimize güveniyoruz. Gördüğüm kadarıyla önümüzdeki dönemde bazı şeyleri kutlayabiliriz. Ama tabi hem bireysel hem de takım olarak kendimizi zorlamamız gerekiyor." dedi.

Galatasaray haberleri... Okan Buruk'tan transfer açıklaması ve Sergio Oliveira sözleri Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 yenildi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, transferlerin devam edeceğini söyledi. Buruk, orta sahaya yeni aldıkları Portekizli Sergio Oliveira'dan övgüyle bahsederken Hamza Akman'a da ayrı bir parantez açtı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

Portekizli futbolcu, Galatasaray'ı tercih etme sebebiyle ilgili soruya, "Şampiyonluklar kazanmak için geldim." yanıtını verdi.

Sarı-kırmızılı takımda 27 numaralı formayı giyeceğini aktaran Oliveira, hangi mevkide kendini daha iyi hissettiğine yönelik olarak, "8 numarada daha rahatım fakat ben takımıma her türlü yardım etmeye hazırım. Nerede ihtiyaçları varsa orada görev almaya hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

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"TARAFTARLARI TANIYORUM"

Sergio Oliveira, Galatasaray taraftarı hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getirerek, "Daha önce Galatasaray'a karşı oynadım. Ne beklediğimi biliyorum. Sıcak karşılanacağımı umuyorum. Daha önce burada oynayan oyuncularla da konuştum. Hepsi inanılmaz şeyler söyledi. Aklımda şüphe kalmadan buraya geldim. Bahsettikleri gibi kulüp ve taraftarlar inanılmaz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonu kötü geçirmesi ve yeni sezon hedefleriyle ilgili soru üzerine, "Geçen sezon önemli değil. Futbolda dün ve yarın da önemli değil. Önemli olan bugündür. Bizim bireysel olarak da takım olarak da çok çalışmamız ve bugüne odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Sergio Oliveira, takımın hazırlık maçlarındaki performansıyla ilgili olarak, "Öncellikle bu kendi aramızda çözmemiz gereken şeyler. Biz öncelikle fiziksel olarak kendimize odaklanacağız. Bu daha ikinci maçımız. Önemli olan lig maçlarına hazır bir şekilde girmek. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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