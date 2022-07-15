Türkiye Gazetesi

SIRADAKİ RAKİP SLOVACKO

4 Temmuz'da başlayan kamptaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, bu kez Çekya 1. Lig ekiplerinden Slovacko ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un kamp yaptığı Slovenya Futbol Federasyonunun tesislerinde oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması... Trabzonspor için büyük fedakarlık! Avrupa'dan 3 teklif geldiğini söyleyen Dorukhan Toköz, "Türkiye'den de isteyenler vardı. İlk amacım Avrupa'ya gitmekti ancak ailemle ve menajerimle görüştükten sonra Türkiye'de daha mutlu olacağıma inandım. Abdullah Avcı arayıp 'Gel, bu sene şampiyon olacağız' deyince, mutlulukla geldim." dedi.

Trabzonspor Türkiye'de bir ilki hayata geçiriyor... Abdullah Avcı açıkladı Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelerek sohbet etti. Avcı, Türkiye'de bir ilki hayata geçiriyor