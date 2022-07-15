Türkiye Gazetesi

BOTAŞ ELEME OYNAYACAK

Basketbol haberleri... Eleme maçları oynayacak BOTAŞ ise Macaristan'ın DVTK Hun-Therm Miskolc ve İsrail'in Elizur Landco Ramla takımlarına karşı gruplara kalmak için çaba harcayacak.

BOTAŞ, eleme grubunun lideri olması halinde normal sezonda B Grubu'nda, elenmesi halinde Avrupa Kupası'nda mücadelesine devam edecek. Eleme karşılaşmaları, 11-13 Ekim'de oynanacak.

EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom'un rakipleri belli oldu Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonu grup kuraları çekildi. Çekilişe 14 ülkeden 20 takım katıldı. Türkiye'yi temsil edecek kulüplerden Frutti Extra Bursaspor A Grubu'nda, Türk Telekom ise B Grubu'nda yer aldı.

Kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Fenerbahçe Safiport, ZVVZ USK Prag (Çekya), Bourges Basket (Fransa), Valencia BC (İspanya), Atomeromu KSC Szekszard (Macaristan), BC Polkowice (Polonya), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Elemelerden gelecek takım

B Grubu: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Sopron Basket (Macaristan), Perfumerias Avenida (İspanya), Beretta Famila Schio (İtalya), Basket Landes (Fransa), Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), Elemelerden gelecek 2 takım.

ULEP EUROCUP'TA KURALAR ÇEKİLDİ

Türkiye'den Orman Gençlik, Nesibe Aydın, Bursaspor ve Galatasaray'ın yer aldığı ULEB EuroCup'ta ise takımlar iki konferans halinde mücadele edecek. Kadınlar EuroCup'ta 2021-22 sezonunu Fransa'nın BourgesBasket takımı şampiyon tamamlamıştı.

Fenerbahçe Safiport'tan ligde üst üste 4. şampiyonluk... Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 mağlup ederek 2021-2022 sezonunda şampiyon oldu.