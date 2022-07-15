BOTAŞ ELEME OYNAYACAK

Basketbol haberleri... Eleme maçları oynayacak BOTAŞ ise Macaristan'ın DVTK Hun-Therm Miskolc ve İsrail'in Elizur Landco Ramla takımlarına karşı gruplara kalmak için çaba harcayacak.

BOTAŞ, eleme grubunun lideri olması halinde normal sezonda B Grubu'nda, elenmesi halinde Avrupa Kupası'nda mücadelesine devam edecek. Eleme karşılaşmaları, 11-13 Ekim'de oynanacak.

EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom'un rakipleri belli oldu EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom'un rakipleri belli oldu Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonu grup kuraları çekildi. Çekilişe 14 ülkeden 20 takım katıldı. Türkiye'yi temsil edecek kulüplerden Frutti Extra Bursaspor A Grubu'nda, Türk Telekom ise B Grubu'nda yer aldı.

Kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Fenerbahçe Safiport, ZVVZ USK Prag (Çekya), Bourges Basket (Fransa), Valencia BC (İspanya), Atomeromu KSC Szekszard (Macaristan), BC Polkowice (Polonya), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Elemelerden gelecek takım

B Grubu: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Sopron Basket (Macaristan), Perfumerias Avenida (İspanya), Beretta Famila Schio (İtalya), Basket Landes (Fransa), Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), Elemelerden gelecek 2 takım.

ULEP EUROCUP'TA KURALAR ÇEKİLDİ

Türkiye'den Orman Gençlik, Nesibe Aydın, Bursaspor ve Galatasaray'ın yer aldığı ULEB EuroCup'ta ise takımlar iki konferans halinde mücadele edecek. Kadınlar EuroCup'ta 2021-22 sezonunu Fransa'nın BourgesBasket takımı şampiyon tamamlamıştı.

Fenerbahçe Safiport'tan ligde üst üste 4. şampiyonluk... Fenerbahçe Safiport'tan ligde üst üste 4. şampiyonluk... Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 mağlup ederek 2021-2022 sezonunda şampiyon oldu.