Türkiye Gazetesi

Uzun yıllar Süper Lig'de düdük çalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerinde de bulunan Barış Şimşek'in yeni adresi Azerbaycan oldu.

Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi.

Sabri Çelik 4. kez Merkez Hakem Kurulu Başkanı seçildi... Yeni MHK belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak Sabri Çelik'i seçti

Fırat Aydınus Acun Ilıcalı'yla anlaştı... Hakemliği bıraktıktan sonra ilk kez ortaya çıktı, işte yeni mesleği Türk futbolunun son dönemlerdeki en büyük hakemlerinden biri olarak gösterilen Fırat Aydınus, düdüğü astıktan sonra ilk kez ortaya çıktı. Televizyon kanallarını peşinden koşturan eski köfteci Aydınus, Acun Ilıcalı'yla yeni projelerde yer alacak.Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Servet Yardımcı hakkında olay iddialar! "Hakem tayinlerine ve klasmanlarına hep karışmıştır" Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Servet Yardımcı dönemi dün Ankara'da gerçekleşen Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurul'la birlikte sona erdi. TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, eski yönetimden 3 ismi alarak yeni yönetimiyle resmen başa geçti. Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, bugünkü köşesinde Yardımcı'yla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.