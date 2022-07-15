Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da 6 numara arayışları sürüyor. AZ Alkmaar'dan Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö için resmi teklif yapıldı. AS Roma'dan Amadou Diawara ise yeniden gündemde. 24 yaşındaki futbolcu için temaslarını sıklaştırıldı.

Sergio Oliveira, Galatasaray'ı seçme nedenini anlattı Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı takıma şampiyonluklar kazanmak için geldiğini söyledi.

PORTEKİZ KAMPINA GÖTÜRÜLMEDİ

Jose Mourinho’nun planlarında yer almayan Diawara, İtalyan ekibinin Portekiz kampına götürülmedi.

Gineli orta sahayı bonservisi ile göndermek isteyen Roma’nın beklentisi 7 milyon Euro seviyesinde. Yönetim İtalyan ekibi ile görüşerek indirim talep edecek.

Galatasaray, geçen sezon Diawara’nın kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varmış ancak 24 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’ye gelmeye ikna edememişti.

2019-2020 sezonunda Napoli’den 21 milyon Euro bedel ile Roma’ya transfer olan Amadou Diawara, başkent ekibinde toplam 66 maçta görev aldı, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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