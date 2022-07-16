Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Takımın durumu ve gelecek sezon planlaması hakkında bilgiler veren Fransız çalıştırıcı, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın yerinin garanti olduğunu söyledi. Sahadaki üçüncü Türk oyuncu için karar vereceklerini söyleyen Ismael, "Kural gereği en az üç Türk oyuncu oynatmamız gerekiyor ama bu seçimimize göre dört veya beşe çıkabilir. Bir iki Türk ismi daha kadromuza kattıktan sonra daha dengeli tercihler yapabileceğiz” dedi.

KURAL ZORLUYOR

Yabancı kuralının Türk kulüplerinin işini zorlaştırdığını belirten genç teknik adam “Kalite konusunu zorlaştırıyoruz. En iyi Türk oyuncular yurt dışında oynuyor. Bu durum kulüpler için baskı oluşturuyor” diye konuştu. Kamp döneminin çok iyi geçtiğini söyleyen Valerien Ismael “Her şey iyiye gidiyor. Saha içindeki iletişimi güçlendirmek istiyoruz. Genç oyuncularımızdan faydalanacağız ama İspanya kampında kadroyu daraltmak zorunda olacağız” sözlerini kullandı.

TRANSFERLER ÇOK İYİ

Transferde iyi iş çıkardıklarını söyleyen Ismael “Ceyhun Kazancı ile sıkı çalıştık. Herkesi gördük, eksiklerimizi tespit ettik. Şu ana kadar kilit noktalara yaptığımız transferlerle iyi bir iş çıkardık. Yönetim de çok başarılıydı. Transfer için zamanımız var. Savunmaya takviye ihtiyacı olacak. Bu konuda çalışıyoruz. Güçlü transferlerle sezona başlamak çok iyi olacak. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sezon başında ivmelenmeyi yakalamak ilk hedefimiz" dedi.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal ülke basınına açıklamalarda bulundu. Kariyerinin başından bu yana çoğunlukla sağ kanat olarak görev yaptığını söyleyen Ghezzal "Ama bu sezon oyun kurucu rolünü de üstleneceğim. Teknik direktörümüz tarafından bu rol verildi. En iyisini yapmak için çalışacağım" dedi.

Beşiktaş'ın kadın futbolcusu Seda Nur İncik: Pembe top ayrımcılık demek Beşiktaş'ın kadın futbolcusu Seda Nur İncik, erkekler kadar ilgi görmediklerinden yakınıyor ama ekliyor: "Medyada neredeyse yokuz. Yine de ilgiyi artıracak diye pembe topla da oynamaya karşıyım. Bu uygulama ayrımcılığı ön plana çıkarır."

Beşiktaş haberleri... Valerien Ismail, Serdar Saatçı ve transfer hakkında açıklamalarda bulundu Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Fransız teknik adam kamptan gönderilen genç stoper Serdar Saatçı'yla ilgili " Her futbolcunun burada yüzde yüzünü vermesi gerek. Benim beklentim ve taraftarın beklentisi bu. Eğer bu olmuyorsa ben de bir karar alırım sonunda" diyerek kadro dışı kararının arkasında durdu.