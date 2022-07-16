Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de hareketli ve bereketli bir transfer dönemi var. Hareket stoper bölgesinde bereket ise Kim Min-Jae’de. 16 Ağustos’ta Vitor Pereira’nın önerisiyle BJ Guaon’dan 3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan Güney Koreli stoper değerini altıya katlayarak Rennes’e gitti. İtalyan temsilcisi Napoli’nin de devrede olduğu 25 yaşındaki savunma oyuncusu için Fransa ekibitercih edilirken transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

ÖNCELİK SEMEDO

Ve yönetim Kim’in satışı sonrası boşluğunu doldurmak için arayışlara başladı. Gündeme alınan isimler ise Olimpiakos ile bir sene daha mukavelesi bulunan Ruben Semedo ve serbest statüdeki Jason Denayer oldu. Sarı lacivertlilerin stoper rotasyonunda mevcut kadroda Attila Szalai ve Serdar Aziz var. Steven Caulker, Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand ise kadroda düşünülmüyor. Ön libero özellikle yeni transfer Willian Arao’nun da ihtiyaç hâlinde stopere kaydırılması söz konusu.

KIM LİSTEDE YOK

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı Dinamo Kiev müsabakası öncesi UEFA’ya verdiği 25 kişilik liste belli oldu. Listede dikkat çeken transferi an meselesi olan Kim Min-Jae ile yeni transfer Tiago Çukur’un olmamasıydı.

PLEA DÜNDEN RAZI

Stoper bölgesinde bu gelişmeler yaşanırken ileride de hareket var. Forvet bölgesine bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe bir süredir pazarlık hâlinde olduğu Alassane Plea için Mönchengladbach’ın indirim yapmasını bekliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon avro olan ve bir yıl daha mukavelesi bulunan Fransız forvet ise sarı lacivertlilere yeşil ışık yakıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu, Jorge Jesus 7 futbolcuyu dahil etmedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turları için geçerli olacak "UEFA listesini" belirledi. Sarı-Lacivertiler'in UEFA'ya yolladığı 25 kişilik kadroda 7 isim yer almıyor.

Fener şov! Hücum hattı yenilendi Willian Arao dışındaki 5 yeni isim (Lincoln, Emre Mor, Bruma, King ve Tiago) sonuç odaklı oldu. Ki yenilenen sarı lacivertlilere stoper, bek ve forvet takviyesi de olacak.