Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın bu sezonki ilk yabancı transferi olan Sergio Oliveira, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Porto’dan 3 milyon avro bonservisle transfer edilen Portekizli yıldız, sarı kırmızılı forma altında şampiyonluklar kazanmaya geldiğini söyleyip “Kulüpteki herkese teşekkür ederim, beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Kulüp ve taraftarımız inanılmaz. Futbolda dün ve yarın da önemli değil. Önemli olan bugündür. Bizim bireysel ve takım olarak çok çalışmamız ve bugüne odaklanmalıyız. Ben buraya şampiyonluklar kazanmak için geldim” dedi.

8 NUMARADA RAHATIM

30 yaşındaki orta saha, şu ana kadar oynanan iki hazırlık maçında alınan skorları da değerlendirerek “Bu kendi aramızda çözmemiz gereken şeyler. Biz öncelikle fiziksel olarak kendimize odaklanacağız. Bu daha ikinci maçımızdı. Önemli olan lig maçlarına hazır bir şekilde girmek. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. 27 numaralı formayı giyeceğini belirten tecrübeli isim Okan Buruk’un kendisini nerede kullanmak isterse elinden geleni sahaya vereceğini belirtirken 8 numarada kendini daha rahat hissettiğinin de altını çizdi.

GELİRKEN AKLIMDA HİÇ ŞÜPHE YOKTU

Sergio Oliveira daha önce Porto formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığını hatırlatıp "Ne ile karşılaşacağımı biliyorum. Daha önce burada oynayan oyuncularla da konuştum. Hepsi inanılmaz şeyler söyledi. Aklımda şüphe kalmadan buraya geldim" diye konuştu.

CİMBOM S. OLOMOUC'A KARŞI

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçını bugün Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle yapacak. Profertil Arena Hartberg'de oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. G.Saray ilk iki özel maçını da kaybetmişti.

GRAZ'DA TRANSFER ZİRVESİ

Sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf’da sürdüren Galatasaray’da transfer zirvesi gerçekleşti. Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur dün Avusturya’ya giderek Cenk Ergün ile bir araya geldi. Timur ve Ergün, görüşme yapılan Idrissa Gueye, Seferovic, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Diawara ve Joao Pedro gibi bir çok alternatif isimle ilgili Özbek’e rapor verdi.

Galatasaray'da 6 numara için 2 aday daha; Fredrik Midtsjö ve Amadou Diawara Galatasaray, AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö resmi teklif yaptı. Fredrik Midtsjö, İstanbul'a gelmek istiyor. Oyuncunun temsilcisi ayrılık için AZ Alkmaar'ı ikna etmeye çalışıyor. Görüşmeler sürüyor. 6 numara arayışlarını hızla sürdüren Cim Bom diğer adayı ise AS Roma'dan Amadou Diawara

Sergio Oliveira, Galatasaray'ı seçme nedenini anlattı Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı takıma şampiyonluklar kazanmak için geldiğini söyledi.