Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Senegalli forvet Mbaye Diagne, Avusturya kampından ayrıldı. Diagne, Fatih Karagümrük'le temas halinde.

2018-19 sezonunun devre arasında 10 milyon euroya Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli golcü için şampiyonluk sonrası 3 milyon euro da bonus ödenmişti. 30 yaşındaki santrfor, sonrasında Club Brugge ve West Bromwich gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi

Kasımpaşa'daki etkili performansıyla Galatasaray'a transfer olam Diagne, Süper Lig'de çıktığı 78 karşılaşmada 53 gol atarken 7 de asiste imza attı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Stopere Marcao'nun yerine ilk aday Nicolai Boilesen! Galatasaray'da orta saha arayışları sürerken Marcao'nun ayrılığı stoper transferine de hız kazandırdı. Elinde Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı ve Luyindama bulunan Sarı-Kırmızılılar, Marcao'nun yerine listenin ilk sırasına Nicolai Boilesen'i aldı. 30 yaşındaki Danimarkalı stoper, Nelsson'un Kopenhag'dan takım arkadaşı olması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un sıcak baktığı bir isim.

3. HAZIRLIK MAÇI BUGÜN

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü maçını bugün Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle yapacak.

Profertil Arena Hartberg'de oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilmişti.

Sivasspor Olimpiu Morutan ile masada! Yiğido, Romen yıldızı kiralıyor... Sivasspor, Galatasaray’da yeni sezon için kadroda düşünülmeyen ve kiralık gönderilmesi planlanan Morutan ile temasa geçti. Kırmızı-Beyazlılar bir ara da Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup'u gündemine almış ancak maliyeti nedeniyle vazgeçmişti.