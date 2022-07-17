Türkiye Gazetesi

Beşiktaş son yılların en başarılı transfer dönemini geride bırakmak üzere. Weghorst, Cenk Tosun, Muleka, Saiss ve Gedson'u renklerine bağlayan siyah beyazlılar kadroya iki yerli oyuncu daha kattıktan sonra transferi kapatacak. Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu ile İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan için sona gelindi. Avusturya kampı sona eren siyah beyazlılar üç gün izin yapacak. Bu üç günde Emirhan ve Emrecan'ın transferleri netleşecek.

İNANIYORUZ

Formda, güçlü ve gelecek vadeden oyuncuları transfer ederek siyah beyazlı taraftarları sevindiren siyah beyazlı yönetimin teknik direktör Valerien Ismael'den beklentisi büyük. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, Fransız teknik adama çok güveniyor. Başkan Çebi, futbol direktörü Ceyhun Kazancı'yla yaptığı görüşmede “Hoca’ya güvenmeseydik her istediğiismi almazdık. Ona inanıyoruz ve başarılı futbolunu izlemek için sezonun açılmasını bekliyoruz” dedi.

EMİRHAN ŞOV

Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Bundesliga ekibi Mainz 05'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta en çok dikkat çeken isim Emirhan İlkhan oldu. 18 yaşındaki oyuncu, geçen sezona göre topla daha rahat olan ilişkisi ve kolay rakip eksiltmesiyle büyük bir yıldız olacağının sinyallerini verdi.

TAYFUR SICAK DEĞİL

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer gündeminde yer alan Alanyasporlu Tayfur Bingöl hakkında konuştu. “Rıdvan Yılmaz'ın kalmasıyla şu an için Tayfur için sıcak bir transfer diyemeyiz" diyen Kocadağ, taraftara da mesaj göndererek "Taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir Beşiktaş geliyor" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan şov! Herkes Arda Güler'i konuşurken Kartal'ın genç yıldızı sosyal medyayı salladı Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz'i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Mainz ile Kufstein Arena’da karşı karşıya geldi. 24. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun sağ çaprazdan topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Emirhan İlkhan performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Beşiktaş'ın kadın futbolcusu Seda Nur İncik: Pembe top ayrımcılık demek Beşiktaş'ın kadın futbolcusu Seda Nur İncik, erkekler kadar ilgi görmediklerinden yakınıyor ama ekliyor: "Medyada neredeyse yokuz. Yine de ilgiyi artıracak diye pembe topla da oynamaya karşıyım. Bu uygulama ayrımcılığı ön plana çıkarır."