Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King konuştu. Norveçli isim izlenimlerini, transfer sürecini ve yeni sezonla ilgili öngörüsünü anlattı. En çarpıcı olanı ise en iyi arkadaşının Türk olmasıyla ilgiliydi. King, "Norveç'teki en iyi arkadaşım (8 yaşından beri) Türk. Oğluma Fenerbahçe forması hediye etmiş ve bana bir gün Fenerbahçe'de oynayacağımı söylemişti. Kendisi iyi bir Fenerbahçeli. En iyi arkadaşımın Türk ve Fenerbahçeli olması bende baskı da uyandırıyor. Eğer kötü oynarsam beni mahvedecek" dedi.

KEŞKE ÖNCE GELSEYDİM

İngiliz ekibi Watford'dan transfer edilen ve Kanarya ile iki senelik sözleşme imzalayan hücum oyuncusu Joshua King, sarı lacivertli formayı giymek için çok sabırsızlandığını ifade ederek "Manchester United'da çok süre alamadığım için oynayacağım en iyi camia diyebilirim. Ben şu anda burada en iyi sezonumu geçirmek istiyorum. 30 yaşındayım ve bu yaşlar santrfor için çok verimli yaşlar. Keşke daha önce gelebilseydim Fenerbahçe'ye ama süreç böyle gelişti. Amacım taraftarları mutlu etmek. Başarıya giden yolda katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.

HOCAMIZ DETAYLARA ÇOK ÖNEM VERİYOR

Norveçli forvet, Portekizli Jorge Jesus'un anlayışı konusunda da "Söyleyeceğim şu ki 10-12 yıldır profesyonel futbolcuyum. Bu yaptığımız idman şekli görmüş olduğum en yüksek idman şekillerinden biri. Hoca’mız oldukça detaycı. Her konuda detaylara oldukça önem veren birisi" diye konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ...

Takımla 3-4 gündür idmanlara çıktığını ve yüzde yüz hazır olması için zamana ihtiyacı bulunduğunu belirten King "Şampiyonlar Ligi'nde 7 dakikalık bir sürem var ve çocukluktan beri hayalim. Şu an Dinamo Kiev maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Joshua King: Kariyerimde oynayacağım en büyük camia Fenerbahçe diyebilirim Fenerbahçe’nin Watford’dan kadrosuna kattığı Joshua King, sarı-lacivertli takımda kariyerinin en başarılı sezonunu geçirmek istediğini söyledi. King, "Ben buraya tatil yapmak için değil başarmak için geldim. Bunun için mutluyum, verdiğim karardan dolayı yüzde 1 şüphem yok. Kariyerimde oynayacağım en büyük camia Fenerbahçe diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu, Jorge Jesus 7 futbolcuyu dahil etmedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turları için geçerli olacak "UEFA listesini" belirledi. Sarı-Lacivertiler'in UEFA'ya yolladığı 25 kişilik kadroda 7 isim yer almıyor.