Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Haris Seferovic’i 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama konusunda Benfica ile anlaşmaya vardı. Seferovic'in satın alma opsiyonu, oynayacağı maç sayısına bağlı olarak devreye girecek.

FENERBAHÇE'DE İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe’nin golcü adayları arasında Seferovic liste başıydı ancak Benfica yüksek bonservis talep edip kiralamaya da yanaşmayınca Sarı-Lacivertliler masadan kalkmıştı.

Benfica'ya 2017 yazında Eintracht Frankfurt takımında transfer edilen Boşnak asıllı İsviçreli santrfor, Portekiz'de geçen 5 yılda 119 Portekiz Ligi maçına çıkıp 57 gol attı ve 19 asist üretti. Geçen sezon 15 maça çıkabilen Seferovic 5 gol atmıştı. Benfica'dan geri planda kalan tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 8 milyon euro...

HARİS SEFEROVİC KİMDİR?

Şubat 1992 İsviçre doğumlu Seferovic, Boşnak bir ailenin çocuğu... İsviçre'de büyüyen golcü futbolcu futbola Luzern altyapısında başlayıp ülkesinde FC Zürich ve Grasshoppers formaları giydikten sonra 2010 yılında Fiorentina'ya transfer oldu.

Serie A'da 3 sezon üst üste başka takımlara kiralandıktan sonra 2013'te Real Sociedad'a satıldı. La Liga ekibi bu transfer için Fiorentina'ya 3 milyon euro ödedi ve sadece 1 sezon oynattıktan sonra aynı paraya Frankfurt'a sattı.

Bundesliga'da patlama yapan yıldız isim İsviçre Milli Takımı'nın da banko santrforu olmuştu.

Haris Seferovic 1.86 boyunda ve sol ayaklı.

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