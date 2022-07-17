Türkiye Gazetesi

GERVİNHO'YA NE KADAR TAZMİNAT ÖDENDİ?

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao (Gervinho) arasındaki 01 Temmuz 2022 başlangıç ve 31 Haziran 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1 milyon 100 bin avro tutarındaki fesih tazminatı 10 taksit halinde ödenecektir." ifadesine yer verildi.

35 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Yunanistan'ın Aris takımına transfer olmuştu.

Kariyerinde Arsenal, AS Roma ve Lille gibi kulüpler bulunan yıldız futbolcu Süper Lig'de 9 maça çıkabildi.

Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması... "Sağ stoper istiyorum. Çok oyuncuyla görüşüyoruz." Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı transfer çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı... Sağ stoper transferi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Avcı, "Çok oyuncuyla görüşüyoruz. Başkan, Ertuğrul Bey, yönetim kurulu görüşüyorlar. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bütçesi ile bize uygunu, oyun felsefesi ile bize uygunu almaya çalışıyoruz. Başka mevkiler için ise bazen fırsat transferleri çıkar. Kenar olur, uygun olur, başka bir oyuncunun bir durumu olur. Onun ucu açık ama bir tane sağ stoper aldığımızda yolumuza bir adım daha emin adımlarla çıkacağız" dedi.

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