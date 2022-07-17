Türkiye Gazetesi

Bu kayıtlarda, Kongo'da futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 görülen Mbemba'nın farklı kayıtlarda 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler paylaşıldı.

ANDERLECHT FIFA'YA GİTMİŞ

Demokratik Kongolu oyuncunun yaşına ilişkin bu tartışmaların uzun yıllardır devam ettiği de ortaya çıktı. Mbemba'nın 2011 yılında Avrupa'ya ilk transferini gerçekleştirdiği Anderlecht takımında da yaşı nedeniyle benzer sorunlar yaşamasının ardından Belçika temsilcisi, FIFA'ya başvurdu.

Cesc Fabregas İtalya 2. Lig ekibi Como'ya transfer oluyor... Avrupa transfer piyasasından son haberler AS Monaco'dan ayrılan Cesc Fabregas'ın yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki İspanyol yıldız Serie B ekibi Como'yla anlaştı. Fabregas'ın 2 yıllık imza attığı belirtildi. Como sportif direktörlüğe Chelsea'nin unutulmaz isimlerinden Denis Wise'ı getirmişti. Kariyerinde Arsenal, Barcelona ve Chelsea formaları da giyen deneyimli futbolcu Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Premier League, La Liga, Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Avrupa Ligi Kupası kazandı.

MAHKEMEYE GÖRE 1994 DOĞUMLU

Mbemba'nın o dönem milli takımlarda hangi kategoride oynayacağına ilişkin endişelerin artması üzerine FIFA, doğum tarihinde resmi bir belge çıkarılması için Demokratik Kongo Cumhuriyeti adli makamlarına başvuruda bulundu ve mahkeme kararına göre, futbolcunun doğum tarihi olarak, bugünkü resmi yaşına tekabül eden 8 Ağustos 1994 tarihi belirlendi.

Futbolcu hakkında ortaya çıkan son belgelerin bir kez daha FIFA'ya yollandığı ve yeni bir soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 66 maçta görev alan Chancel Mbemba, Anderlecht'in yanı sıra Newcastle United ve son olarak Porto'da forma giydi.