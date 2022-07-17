Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson, kulüp televizyonuna gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

Marcao'nun ayrılması hakkında da düşüncelerini aktaran Victor Nelsson, "Marcao ile gitmeden önce birkaç kez görüştüm. Kendisine iyi dileklerimi ilettim. Belki gelecekte onunla rakip olacağız. Futbol böyledir. Onun için en iyisini diliyorum. Galatasaray’da biz takım olarak devam ediyoruz. Yeni partnerlerim var. Her ikisi de iyi oyuncular. Bu tür hazırlık kampları takım için iyidir. Saha dışında da eğleniyoruz. Bu eğlence takımın bir araya gelmesini ve bütünleşmesini sağlıyor. Bu sezon ne kadar çok taraftarımız gelirse, sezon bizim için o kadar güzel olur. Onların gelmesi için sabırsızlanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Stopere Marcao'nun yerine ilk aday Nicolai Boilesen! Galatasaray'da orta saha arayışları sürerken Marcao'nun ayrılığı stoper transferine de hız kazandırdı. Elinde Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı ve Luyindama bulunan Sarı-Kırmızılılar, Marcao'nun yerine listenin ilk sırasına Nicolai Boilesen'i aldı. 30 yaşındaki Danimarkalı stoper, Nelsson'un Kopenhag'dan takım arkadaşı olması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un sıcak baktığı bir isim.

KAMP NASIL GEÇİYOR?

Kamp döneminin çok zorlu geçtiğini ama bu durumun sezon içerisinde olumlu geri dönüşlerinin olacağını dile getiren Victor Nelsson, “Kamp iyi geçiyor. Bu kampta kendimi iyi hissediyorum. Antrenman ve maçlar açısından biraz zorlayıcı. Kamp dönemlerinin böyle olması gerekiyor. Zorlansak da takım için böyle olması daha iyi. Tatilden yeni döndük ve fiziksel olarak tam formumuzda değiliz. Yavaş yavaş yüzde yüzümüze doğru geliyoruz. Beni ayın dördünde döndüm. Takım daha önce toplanmıştı. Zamanla çok daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim” dedi.

"OKAN HOCA İYİ BİR LİDER"

Sarı-kırmızılı ekibin yeni Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında düşüncelerini dile getiren Nelsson, “Onu sevdiğimi söyleyebilirim. Takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor. İleride baskı yapan bir takım istiyor. Saha dışında onunla birkaç kez konuşma fırsatım oldu. İyi bir insan ve iyi bir lider olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kamp döneminde birlikte çalışmalarına devam ettiği genç futbolcuların Galatasaray için iyi bir yatırım olduğunu söyleyen Danimarkalı oyuncu, “Genç oyuncuların performansları iyiydi. Antrenmanlarda onları inceledim. Bazılarını da maçta gördüm. Kulüp açısından gelecek vaat ettiklerini söyleyebilirim. Tecrübeli oyunculardan almaları gereken tavsiyeler var. Daha fazla antrenman yapmaları gerektiği, sahada nasıl oynamaları gerektiğini söylemeliyiz. İyi insanlar olduğunu düşünüyorum. Gelecekte iyi oyuncular olacaklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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