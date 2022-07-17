Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın hazırlık kampında Bundesliga ekibi Mainz 05'i tek golle devirdiği maçta harika bir asist yapan Salih Uçan, "Yazın inanılmaz çalıştım. Geçen sezon bittikten sonra sadece 10 gün dinlendim" dedi. Teknik direktör Sergen Yalçın geçen yaz ısrarla istediği Salih, Siyah-Beyazlı forma altındaki ilk sezonunda Alanyaspor performansının çok uzağında kalmıştı.

Sezonun 2. yarısını Medipol Başakşehir'de geçiren Salih Uçan'ın 2 yıl daha sözleşmesi var. Beşiktaş taraftarlarını yeniden umutlandıran bir hazırlık dönemi geçiren tecrübeli orta saha, "Kendimi detoks kampına aldım, beslenme düzenimi vs. değiştirdim. Ekstra bireysel antrenörümle birlikte de iki hafta kadar özel çalıştım. İyi yolda ilerlediğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan şov! Herkes Arda Güler'i konuşurken Kartal'ın genç yıldızı sosyal medyayı salladı Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz'i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Mainz ile Kufstein Arena’da karşı karşıya geldi. 24. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun sağ çaprazdan topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Emirhan İlkhan performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

"FORMAYI KOLAY KOLAY GERİ VERMEM"

Sabah gazetesine konuşan Salih Uçan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"Formayı kazanıp oyun planı ve gidişatında yer edinir, adımdan söz ettirirsem benden mutlusu olmaz. Beşiktaş'tayız çok ciddi oyuncular var ama ben de Salih Uçan'ım."

"19 yaşında Fenerbahçe'de oynadım, üzerine Roma yaptım. Alanyaspor'a geldim ama tekrar Beşiktaş'a çıktım. Formayı aldıktan sonra kolay kolay geri vermem. Herkes kalitemin farkında, işlerin her zaman şanssız gideceğini düşünmüyorum."

"Futbol kariyerimin %60'ı bitti gibi. 12 senedir futbol oynuyorum. Bir 12 sene daha gider m? 'İnşallah' diyelim. Fiziksel olarak bir sıkıntım olmazsa uzun süre daha bu işi götürebileceğimi düşünüyorum."

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