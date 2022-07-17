Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) 2022 Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, şampiyonayı dördüncü tamamladı.
Yarı final maçında İtalya'ya 3-0 yenilen Ay-Yıldızlılar, Sırbistan'a da diş geçiremedi. 2022 Milletler Ligi'nde final maçı Brezilya ile İtalya arasında oynanacak.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Kang Joo-Hee (Kore), Myoi Su mie (Japonya)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Dündar (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayça Aykaç, Meryem Boz)
Sırbistan: Bojana, Sara, Maja, Ana, Bianka, Jovana (Katarina, Brankica, Teodora, Milenkovic Bojana, Mina, Sladjana, Jovana, Sanja)
Setler: 25-27, 17-25, 24-26
Süre: 81 dakika (28, 23, 30)
Filenin Sultanları Sırbistan'a da mağlup! Milletler Ligi'nde terleri kurumadan 3 maça çıkacaklar A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde 22 saat içinde 2 maça çıkacak. Brezilya'nın ardından Sırbistan'a da mağlup olan Ay-Yıldızlılar 3. maçta Almanya ile kozlarını paylaşacak.