Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, antrenman sonrası basın toplantısında soruları cevaplandırdı. Sarı lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı oyuncu, "Burada olmak benim için büyük onur. Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi diyebilirim. Çok istekliyim. Gücümü ve mantalitemi göstermek için çok hırslıyım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan takımı. Uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Baskı altında oynamaya alışığım. Umarım şampiyonluk kazanarak kulübün tarihine geçerim" dedi.

KARŞILIĞINI VERECEĞİM

Gelmeden önce Alex ile konuştuğunu da ifade eden Arao "Çok heyecanlı ve mutluyum. Fenerbahçe'nin tesisleri harika ve çalışabilmek için tüm şartlara sahibiz. Giydiğim 5 numaranın özel bir anlamı yok. Brezilya'da ön liberolar bu numarayı giyiyor. Luiz Gustavo da benim gibi pas konusunda iyi bir orta saha oyuncusu. Konuşmaktan çok kendimi sahada göstermeyi tercih ederim. Her zaman en iyisini vermeye çalışırım. Taraftarlarımızı mutlu etmek bana yapılan yatırımların karşılığını vermek istiyorum" diye konuştu.

JESUS'UN SABRI VARSA BAŞARILI OLUR

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli Ricardo Quaresma, O Jogo'ya verdiği röportajda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili düşüncelerini aktardı: "Türkiye farklı bir zihniyet ve ayrı bir dünya. Jorge Jesus'un kulüpte ve futbol dünyasında karşılaşacağı birçok şeye sabrı olacak mı bilmiyorum. Bu kadar şeye katlanabilecek sabrı varsa başarılı olabilir ama bu kolay olmayacak."

Willian Arao Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlattı: "Gelmeden önce Alex'le konuştum..." Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, sarı-lacivertli ekipte forma giymeyi bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olarak tanımladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmektek duyduğu mutluluğu dile getirdi.