Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un 13 günlük Slovenya kampı sona erdi. Peki nasıl bir kamp geçirildi? İşte özeti; İki hazırlık maçı oynandı bir galibiyet (MTK Budapeşte 2-1), bir beraberlik (Slovacko 2-2) alındı. Kondisyon salonu ve sahada olmak üzere toplam 19 antrenman gerçekleştirdi. Marek Hamsik iş ahlakıyla (ekstra çalışmalar da yaptı) örnek oldu. Orta saha oyuncusu Kerem Şen ve kaleci Muhammet Taha Tepe göze girmeyi başardı.

REAKSİYON İYİYDİ

Yeni sezonda yeni bir tarih yazmak isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı genel anlamda takımın performansından memnun olduğunu belirterek "Takımın temposunu son bölümde arttırdık. Oyuncular buna iyi reaksiyon gösterdi, geri dönüşleri iyi. Son yaptığımız Slovacko karşılaşmasında da takımın ortaya koyduğu oyundan memnunum. Avusturya kampıyla Süper Kupa ve lig karşılaşmalarına hazır halde gireceğiz" diye konuştu.

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Trabzonspor'dan kaleye sürpriz transfer! Yavuz Aygün yuvasına dönüyor... Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, kaleci Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un takımdan ayrılmasının ardından bir dönem bordo-mavili takımın formasını giyen kaleci Yavuz Aygün ismi gündeme geldi.