Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transferin etkili takımlarından Beşiktaş kadrosuna bir yıldız daha katıyor. Siyah beyazlılar İsviçre'de Young Boys forması giyen Christian Fassnacht'la anlaşmaya vardı. Bir süredir transfer için çalışmalarda bulunan futbol direktörü Ceyhun Kazancı sonunda 28 yaşındaki oyuncuyu ve kulübünü ikna etmeyi başardı. Transferin gerçekleşmesinde Young Boys'un sağ kanat için 23 yaşındaki Kevin Rüegg'i kadroya katması etkili oldu. Fassnacht'n alternatifsiz olması sebebiyle Young Boys yetkilileri transferi onaylamıyordu.

TAKAS TEKLİFİNE RET

Başarılı oyuncunun İstanbul'a gelmesi biraz uzun sürebilir çünkü iki kulüp henüz bonservis bedelinin ödeme planı için anlaşamadı. Beşiktaş'ın 3,5 milyon avroyu iki taksitle ödeme teklifi kabul edilmedi. İsviçreliler bu tutarın tamamını peşin istiyor. İki kulübün bu konuda anlaşması sonrasında Fassnacht'ın transferi gerçekleşecek. Öte yandan 2+1 yıllık sözleşme üzerinde anlaşılan yıldız oyuncunun Beşiktaş'tan kazanacağı yıllık ücret 1,5 milyon avro ve 300 bin avro şampiyonluk bonusu olacak.

GHEZZAL SERVETİ REDDETTİ

Beşiktaş'ta yeni sezonda saha içinde lider olması beklenen Rachid Ghezzal ile ilgili bir transfer gerçeği ortaya çıktı. Cezayirli yıldız, Katar'dan gelen 7 milyon avroluk teklifi, Beşiktaş'ta çok mutlu olduğu için reddetti. Öte yandan Ghezzal'ın, Datça'dan yazlık almaya karar verdiği öğrenildi.

ÖZÜR BEKLENİYOR

Prizren'le oynanan hazırlık maçında oyundan alındıktan sonra soyunma odası kapısını tekmelediği için kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı ile bugün bir görüşme gerçekleşecek. Yıldız oyuncunun özür dilemesi halinde affedileceği ve tekrar takıma katılabileceği öğrenildi.

BU İSİMLERE DİKKAT!

Emirhan İlkhan ve Emirhan Delibaş'a sahip olan Beşiktaş'a aynı isimli yeni oyuncu geliyor. Siyah beyazlılar, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu renklerine bağlıyor. Karadeniz ekibiyle 16 milyon liraya anlaşıldı. İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan'ın transferinde ise ödeme planı konusunda görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan şov! Herkes Arda Güler'i konuşurken Kartal'ın genç yıldızı sosyal medyayı salladı Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz'i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Mainz ile Kufstein Arena’da karşı karşıya geldi. 24. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun sağ çaprazdan topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Emirhan İlkhan performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Beşiktaş'ın kadın futbolcusu Seda Nur İncik: Pembe top ayrımcılık demek Beşiktaş'ın kadın futbolcusu Seda Nur İncik, erkekler kadar ilgi görmediklerinden yakınıyor ama ekliyor: "Medyada neredeyse yokuz. Yine de ilgiyi artıracak diye pembe topla da oynamaya karşıyım. Bu uygulama ayrımcılığı ön plana çıkarır."