Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'tan yıllık 3.5 milyon euro civarında maaş alan Vida'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona ermişti. Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Valerien Ismael, Hırvat stoper "Kal ama 1.2 milyon euro veririz" dedi. Tecrübeli futbolcu da bu teklifi kabul etmeyince yollar ayrıldı.

Beykoz'daki evini taşımak için eşi ve birkaç akrabasıyla İstanbul'da bulunan Domagoj Vida, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq ile prensip anlaştı. Suudi yetkiler sözleşme detayları için kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

FİKRET ORMAN TRANSFERİ

Ocak 2018'de Dinamo Kiev'den bedavaya Beşiktaş'a transfer olan Vida, 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'yla final oynamış ve dönemin en iyi stoperleri arasında gösterilir olmuştu.

Dönemin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "bedavaya" getirdiği Hırvat için 5 milyon euro imza parası ödendiği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ın en çok kazanan futbolcularından biri olan Vida, siyah-beyazlı forma ile 165 maçta görev yapmış ve 16 da gol attı. Yıldız isim özellikle Fenerbahçe derbilerinde attığı kafa golleriyle hatırlanıyor.

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan şov! Herkes Arda Güler'i konuşurken Kartal'ın genç yıldızı sosyal medyayı salladı Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Mainz'i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Mainz ile Kufstein Arena’da karşı karşıya geldi. 24. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun sağ çaprazdan topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından başka gol sesi çıkmayınca Beşiktaş, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Emirhan İlkhan performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Beşiktaş haberleri I Salih Uçan çok konuşulan asistinin ardından geri dönüş sırrını açıkladı Beşiktaş taraftarları Salih Uçan'ın hazırlık kampındaki formu sonrası tecrübeli orta saha için yeniden umutlanmıştı. Yıldız isim geri dönüşünü çok çalışmaya borçlu. ​Beşiktaş'ın Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçında 1 gol atan Salih, Mainz karşısında ise 1 asist yapmıştı.

Son Kartal Fassnacht Siyah beyazlılar transfer bombalarına bir yenisini daha ekliyor. Young Boys forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar imza atması bekleniyor.