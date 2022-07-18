Türkiye Gazetesi

Sivasspor transfer haberleri... Avusturya'nın Graz kentine bağlı Stegersbach kasabasında gerçekleştirdikleri kampta transfer açıklaması yapan Çalımbay, en az 3 futbolcu daha kadrolarına dahil etmek istediklerini dile getirdi.

Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ı kadrolarına dahil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Morutan'ı istedik. Şu anda bir sıkıntı yok. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah halletmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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SİVASSPOR ÜÇ SENEDİR AVRUPA'YA GİDİYOR

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceklerini anımsatan tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Avrupa'ya gittiğimizde öyle hemen elenen bir takım olmadık. İyi yerlere geldik, iyi puanlar aldık. Avrupa'da mücadele etmek ve bir yerlere gelmek istiyorsan mutlaka kadronun çok güçlü olması gerekiyor. Burada hem ligi hem Avrupa'yı götürmen gerekiyor. Eğer güçlü değilsen mutlaka birisinde kötü duruma düşebiliyorsun. Hatta ikisinden de düşebiliyorsun. Biz de hem kadromuzu dikkatli bir şekilde hem de çalışmalarımızı iyi bir şekilde yapıyoruz. Üç senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bana göre bu sezon, Avrupa'ya giden takımlar için zor olacak. Kadromuzu yaparsak, çalışmalarımız da mükemmel giderse o zaman istediğimiz şekilde gideriz."

9 FUTBOLCU TAKIMDAN AYRILDI

Sezon hazırlıklarına iyi başladıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "İlk kampımızı Gerede'de yaptık. Mükemmel iki hafta geçirdik. Orada da iki hazırlık maçı yaptık. Onlar da iyi geçti. Orada kondisyon ağırlıklı çalışmalar oldu. Sonra buraya geldik. Buraya gelmemizin amacı 3 güzel maç oynamak." dedi.

Geçen sezon kadrolarında bulunan 9 futbolcunun takımdan ayrıldığını hatırlatan Çalımbay, "Şu an bizim en büyük sıkıntımız transfer. 3 transfer daha istedik. Listeyi de verdik. Onları almaya çalışıyoruz. Çünkü çok oyuncu kaybettik, 9 oyuncumuz gitti. Şu ana kadar 3 oyuncu aldık. Mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. O arkadaşlar biz buradayken gelebilirlerse müthiş olur. İlk sınavımız Trabzonspor ile olan TFF Süper Kupa maçı. Bütün amacımız onu kazanmak. Kazanmamız için de hem iyi oynamamız hem de aldığımız oyuncuların etkili olması gerekiyor. Takımın iyice oturması gerekiyor." diye konuştu.

3 TRANSFER DAHA YAPILACAK

Rıza Çalımbay, transferde bütçelerine göre hareket ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kulübümüze yük olmak istemiyoruz. Giden oyuncuların yerini kapatalım yeter. Onların yerine oyuncu alalım, ekstra bir oyuncu istemiyoruz. Biz 3 oyuncu aldık, 3 oyuncu daha alıp transferi kapatırız. Belki bir oyuncu daha ihtiyaç olunursa alınır ama onun dışında büyük transferler yapalım demiyoruz. Diğer takımların yaptığı transferleri görüyoruz, hele büyük takımların yaptıkları transferler inanılmaz. Gerçekten çok kaliteli oyuncular alıyorlar. Bizim öyle şansımız yok. Biz paramızın yettiğini alıyoruz, istediğimizi değil. Onun için de uğraşıyoruz."

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