Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Başakşehir, 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Fatih Terim Stadı'nda İsrail temsilcisi Maccabi Netenya ile karşılaşacak.

Bu mücadeleyi Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek. Kvirikashvili'nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.

Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı: Fenerbahçe sorusuna cevap verdi Yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Özil, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Benim hedefim sadece futbol oynamak ve huzurlu olmak. İyiki gelmişim. Sahada top oynayarak takıma yardımcı olmak ve hedeflerimize ulaşmak istiyorum" dedi.

KONYASPOR'A PORTEKİZLİ DÜDÜK

Konyaspor'un, Belarus ekibi BATE Borisov takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak müsabakada Correia düdük çalacak. BATE Borisov'un ev sahibi olacağı karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanacak.

Karşılaşmada Correia'nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ve Paulo Bras üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak.

Galatasaray yıllarca istedi alamadı, Konyaspor Alexandre Pato bombasını patlatıyor! İsmi yıllardır başta Galatasaray olmak üzere Süper Lig'le anılan Alexandre Pato, Konyaspor'la temas halinde... 32 yaşındaki Brezilyalı forvet Yeşil-Beyazlılar'a ghelmeye sıcak bakıyor. Konyaspor daha önce de Samuel Eto'o ve Aleksander Hleb gibi dünya yıldızlarına formasını giydirmişti.

Francisco Calvo'nun kariyerinde bir ilk! Konyaspor'da Abdülkerim Bardakçı'nın yeri Kosta Rikalı stoperle doldu Konyaspor, Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. MLS'te San Jose Earthquake forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Francisco Calvo, Abdülkerim Bardakçı'nın yerini dolduracak. Calvo kariyeri boyunca Amerika dışında hiç oynamadı.