AYRINTILAR GELİYOR...
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
18.07.2022 - 13:20 | Son Güncelleme: 18.07.2022 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.
Kaynak: İHA
Etiketler : fenerbahçe,uefa,şampiyonlar ligi,
885588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/885588.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
Süper Lig Fikstür
Maçları
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1. Lig Fikstür
Maçları