Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Valentin Rosier, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

Fransa Milli Takımı'nda oynama hayalinin hala devam ettiğini anlatan Rosier, "Bu benim çocukluk hayalim. Bundan vazgeçmiş değilim ama oraya gelebilmek, o seviyeye çıkabilmek başka bir şey gerektiriyor. Daha geliştirmem gereken, ilerletmem gereken çok şey var orayı hak edebilmem için. Fakat kesinlikle vazgeçmiş değilim. O hayalim kafamda hep var. Bir gün olursa benim için hayatımdaki en muazzam şeylerden biri olur." değerlendirmesinde bulundu.

ROSİER'DEN TARAFTARA MESAJ

Taraftarlara da yeni sezon için mesaj gönderen Rosier, şunları söyledi:

"Taraftarlara her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Çünkü gidişat nasıl olursa olsun her zaman bir destekleri var. Her zaman koşulsuzca sevgileri var ve bunu başından itibaren hissettirdiler. İçlerinden birçok insan maddi koşullarını zorlayarak her şekilde maça gelmeye çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadar onların bu gayretlerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Çok taze, çok yeni bir başlangıç yapıyoruz ve bu sezonun gerçekten çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Buradan da o anlamda içlerini rahat tutmaları için bir mesaj verebilirim."

ŞAMPİYONLUK DEĞERLENDİRMESİ

Yeni sezondaki şampiyonluk yarışını değerlendiren Rosier, "Bizimle birlikte Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor doğal favori. Geçen sezon çok alışılmışın dışındaydı. Biz yeni bir başlangıç yapıyoruz. Galatasaray aynı şeyi kesinlikle bir daha yaşamak istemeyecektir. Fenerbahçe geçen sezon zaten belirli bir aşamadan sonra toparlandı. İyi bir final yaptı. Şimdi iyi transferler yapıyorlar. Trabzonspor zaten son şampiyon. Bence yine öne çıkan takımlar bu dörtlü olacak." diye konuştu.

