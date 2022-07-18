Türkiye Gazetesi

Geçen yaz Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de müthiş bir sezon geçirse de bu yaz ayrılık kararı almıştı.

Portekizli süper yıldızın ismi pek çok takımla anıldı. Barcelona, Real Madrid, Chelsea ve son olarak da Bayern Münih futbolcuyla ilgilenmediklerini açıklamıştı.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise Luis Suarez'in yerine Ronaldo'yu getirmek istiyor.

SPORTİNG İDDİALARINI YALANLADI

Kulüp arayan Cristiano Ronaldo, yetiştiği kulüp olan Sporting'e burun kıvırdı! 37 yaşındaki süper yıldız Sporting'e döneceği haberlerine "yalan haber" diyerek sosyal medyada gündeme geldi. Ronaldo için son olarak Bayern Münih "ilgilenmiyoruz" demişti. Manchester United'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ronaldo, ayrılmak istediğini açıklamış ve takımının sezon öncesi kampına katılmamıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılmak istemesinin sebebi, İngiliz devinin gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacak olması... İspanyol basını, Atletico Madrid ile Ronaldı arasındaki temasın çok sıcak olduğu duyurdu.

Diego Simeone, "Messi mi Ronaldo mu?" tartışmalarına verdiği "Ronaldo" cevabıyla da hatırlanıyor.

RONALDO İÇİN BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Geçen sezon La Liga'da şampiyonluğu koruyamayan ve ezeli rakibi Real Madrid'e koltuğu kaptıran Atletico Madrid, Antoine Griezmann'a yeniden kavuştu.

Kırmızı-Beyazlılar transferde ise Gil Vicente'nin 22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Samuel Lino'yu 6.5 milyon euroya transfer etmişti. Kulüp başkanı Enrique Cerezo, yeni transferin imza törenine bizzat katılmıştı.

Borussia Dortmund'dan ayrılan tecrübeli orta saha Axel Witsel ise bedavaya geldi.

Cristiano Ronaldo transferinde de bonservis ödenmeyecek.

Cristiano Ronaldo kulüp bulamıyor! Sporting iddialarına cevap verdi Kulüp arayan Cristiano Ronaldo, yetiştiği kulüp olan Sporting'e burun kıvırdı! 37 yaşındaki süper yıldız Sporting'e döneceği haberlerine "yalan haber" diyerek sosyal medyada gündeme geldi. Ronaldo için son olarak Bayern Münih "ilgilenmiyoruz" demişti. Manchester United'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ronaldo, ayrılmak istediğini açıklamış ve takımının sezon öncesi kampına katılmamıştı. Barcelona, Real Madrid ve Chelsea futbolcuyla ilgilenmediklerini açıklamıştı.

Robert Lewandowski Barcelona'da oynamak için yıllık ücretinde büyük fedakarlık yaptı! La Liga'nın en çok kazanan 10 ismi... Bayern Münih'ten ayrılan Robert Lewandowski resmen Barcelona'da... Katalan devi Polonyalı gol makinesini kadrosuna kattığını dün açıklamıştı. 33 yaşındaki santrforun sözleşme detayları da ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Lewandowski bu transferin gerçekleşebilmesi için Bayern Münih'te kazandığı yıllık ücretten tam 5.5 milyon euroluk kesintiye gitmeyi kabul etti. Robert Lewandowski'nin bu anlaşması La Liga'daki en yüksek maaşlı 9 futbolcunun arasına giremedi. La Liga'nın en çok kazanan 10 ismi...