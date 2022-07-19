Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ikinci Dursun Özbek döneminde kadroyu baştan aşağı yenilemek için yoğun mesai harcıyor. Özbek seçim öncesi yaptığı açıklamalarda 4 oyuncuyla söz kestiklerini belirtse de evdeki hesap çarşıya pek uymadı gibi. Yeni yönetim bu ciddi yapılanma için birçok konuda zorluk yaşarken liste başında ‘maddi sıkıntılar’ yer alıyor. Aslan şu ana kadar Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira’ya imza attırırken, Haris Seferovic, Florian Grillitsch ve Leo Dubois ile de imza aşamasına geldi.

4 TAKVİYE DAHA

Geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında kalan Galatasaray’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Marcao, Sevilla’ya 15 milyon avroya satıldı. Sarı kırmızılılar da bitirmek noktasına geldikleri isimlerle birlikte 6 oyuncuya 10 milyon avronun üzerinde bonservis ödemesi gerçekleştirdi. Bu isimlerin yıllık maaşları da eklenince Cimbom’un transfer operasyonunun ilk ayağını Marcao finanse etti. En az dört transfer daha yapmayı planlayan Aslan’da, Avusturya kampı dönüşü kadroda yaprak dökümü yaşanacak.

Mostafa Mohamed Nantes yolcusu! Galatasaray Mısırlı golcüsünü aldığının 2 katına satıyor Nantes, Mohammed’i ısrarla istiyor... Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü de Fransa'da top koşturma hayalleri kuruyor. Nantes'ın yaptığı kiralama teklifi kabul görmedi. Ligue 1 ekibi "zorunlu satın alma" maddesi ile Galatasaray’ı ikna etmeye çalışıyor... Nantes ve Galatasaray idarecileri yarın bir araya gelecek. Galatasaray’ın hedefi 4 milyon dolara aldığı futbolcudan 8-10 milyon euro bonservis geliri elde etmek.

Amine Harit Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Faslı yıldızdan geliyorum paylaşımı... Galatasaray transferde gaza bastı... Forvete Haris Seferovic, orta sahaya Florian Grillitsch, sağ beke de Léo Dubois'i transfer eden Cim Bom, 10 numarayı Amine Harit'e giydirmek üzere... Schalke 04'ün 25 yaşındaki Faslı yıldızından Sarı-Kırmızılı taraftarı heyecanlandıran hamle geldi. Amine Harit, Instagram hesabındaki "Schalke 04" ibaresini kaldırıp "Yükleniyor" yazdı...