Türkiye Gazetesi

Geçen sezonki şampiyon kadrosunu büyük oranda koruyan Trabzonspor’un en büyük derdi Abdullah Avcı’nın da deyimiyle sağ stoper. Ve bu konuda Slovenya kampında sıkıntı çekildi. Çünkü eldeki mevcut isimlerin de sakatlığı teknik ekibi zorladı. Avcı, bir an önce stoper takviyesinin yapılması durumunda yol alabileceklerini vurgularken yönetimin de iyi niyetle çalışma içerisinde bulunduğunu ifade etmişti. Ve amaç yeni savunmacıyı yarın başlayacak Avusturya kampına yetiştirmek.

DENAYER TUZLU GELDİ

Bordo mavililerin listesindeki stoper adayları arasında son dönemde öne çıkan isim ise Getafe forması giyen Djene oldu. Kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan 30 yaşındaki isim de Trabzonspor’un sosyal medyadan takibe aldı. Yönetim, aktüel piyasa değeri 10 milyon avro olan tecrübeli defans oyuncusunu ucuza bitirmek için pazarlık masasında. Trabzonspor stoper adaylarından Denayer ile de görüşmüş ancak yüksek ücret talebi sebebiyle bu transferi askıya almıştı.

JOVIC İÇİN SÖZ ALINDI

Trabzonspor, Fousseni Diabate’yi bedelsiz olarak FK Partizan'a verdi ama karşılığında ilginç bir söz aldığı ortaya çıktı. Bordo mavililerin Partizan’da oynayan 19 yaşındaki Bosna asıllı, Sırbistanlı sol açık Nemanja Jovic için ‘transfer ihtimalinde öncelik sözü’ aldığı öğrenildi.

Trabzonspor haberleri... Gervinho'ya 1.1 milyon euro tazminat ödendi Trabzonspor, Gervinho'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Geçen yaz Parma'dan transfer edilen ve sezon ortasında ciddi bir sakatlık yaşayan tecrübeli golcüye 10 taksitte 1.1 milyon euro tazminat ödendi.