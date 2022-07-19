Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş taraftarının sevgilisi Valentin Rosier, hem bireysel hem de takım olarak ciddi değişimler yaşadıklarını söyledi. Siyah beyazlı taraftarların Tazmanya Canavarı'na benzettiği sağ bek, yeni sezonda daha sakin olacağını söyledi. Yine de hırsını koruduğunu söyleyen Fransız yıldız “Daha dengeli olacağım. Kolay kart görmeyen Rosier olacak sahada” dedi. Takımda da büyük değişimler yaşandığını belirten tecrübeli oyuncu, yeni sisteme alıştıklarını söyledi.

TAKIM GELİŞİYOR

Baskıyı artık daha organize, daha derli toplu ve doğru şekilde yapabildiklerini belirten Rosier “Pozisyon alma konusunda da takım çok gelişti. Topu daha çabuk kazanma, daha hızlı hücum etme ve kontra ataklarda gelişim gösteriyoruz. Hocanın ne anlatmak istediğini, ne oynatmak istediğini çok net anlayabiliyoruz. Hoca isteklerini antrenmanda sürekli olarak tekrar ettirerek zaten bizim kafamızda bazı şeylerin yerleşmesini sağlıyor” sözlerini kullandı.

ISMAEL'E İNANIYORUZ

Taraftarların geçen sezon Ismael'in görev yaptığı dönemi baz almaması gerektiğine dikkat çeken Rosier "Hoca’nın oynatmak istediği şeye ne kadar inandığını biliyoruz. Biz de Hoca’ya bu anlamda inanıyoruz. Uygulatmak istediklerini tam anlamıyla sahaya koyacağız" dedi.

JOSEF 2,5 AY YOK

Avusturya kampında sakatlanan Josef de Souza'nın durumunun ciddi olduğu ortaya çıktı. Dizindeki sakatlık nedeniyle dün Porto’daki doktoruna görünen Souza’nın ameliyat olmasına karar verildi. Tecrübeli oyuncunun 2,5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İKİ MİLYON AVROYA EMRECAN TAMAM

Siyah beyazlılar İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan transferi için İstanbulspor ile her konuda anlaştı. Genç oyuncu için 2 milyon avro bonservis bedeli taksitlerle ödenecek. Emirhan Topçu için de görüşmeler sürüyor.

Josef de Souza'nın sakatlığı ciddi mi? Beşiktaş taraftarlarını endişelendiren kamp raporu Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza sezonun ilk maçına yetişemeyebilir... Yeni transfer Romain Saiss'le birlikte sakatlığı bulunan futbolcular arasında yer alan Josef'in ameliyat olma ihtimali bulunuyor.

Domagaj Vida yine parayı buldu! Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat stoperin yeni adresi Suudi Arabistan Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan 33 yaşındaki Hırvat stoper Domagoj Vida, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq ile prensip anlaşmasına vardı.