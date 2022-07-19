Türkiye Gazetesi

GEÇEN SEZON 4 GOL ATABİLMİŞTİ

VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne’yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. Diagne, kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Belçika Pro Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı. 2018-2019 sezonunda 30 golle Türkiye Süper Ligi gol kralı olan Mbaye Diagne, kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Diagne, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 4 gol kaydetti.

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KASIMPAŞA 13 MİLYON EUROYA SATTI

Senegalli santrfor, 2018-2019 sezonunun devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli ve 3 milyon euro şampiyonluk bonusu karşılığında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Mbaye Diagne, gol krallığına ulaştığı 2018-2019'da sarı-kırmızılı takımda lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Diagne, 2019-2020 sezonunda Belçika ekibi Club Brugge, 2020-2021'in ikinci yarısında ise İngiltere temsilcisi West Bromwich Albion'da kiralık forma giymişti.

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