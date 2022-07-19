Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasını vardığı Joao Pedro, İstanbul'a geldi. Brezilya asıllı İtalyan golcü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Sarı-Lacivertliler'le 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.
Willian Arao Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlattı: "Gelmeden önce Alex'le konuştum..." Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, sarı-lacivertli ekipte forma giymeyi bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olarak tanımladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmektek duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Joao Pedro, Alassane Pléa, Berisha, Firmino, Kim min-jae Galatasaray'ın bir süredir pazarlık halinde olduğu Cagliari'nin golcüsü Joao Pedro, Fenerbahçe'ye evet dedi. Sarı-Lacivertliler golcü transferinde ezeli rakibine son dakika golü attı. Dün akşam Norveçli santrfor Joshua King'i İstanbul'a getiren Fenerbahçe, 1 numaralı golcüsünü de Serie A'dan getiriyor.