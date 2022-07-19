Türkiye Gazetesi

Tümer Metin, babası Ali Metin'i kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Metin, "Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bugün kaybettik. Herkesin Ali Babası, idolüm, canım babamın cenazesi yarın (19 Temmuz) Kozlu Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığında defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman? Muhtemel 11'ler, canlı yayın bilgileri... Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında avantajı kapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, maç saatini bekliyor. J:orge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.