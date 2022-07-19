Türkiye Gazetesi

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI BEIN SPORTS'TA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ukranya'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek.

Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Joao Pedro imza için İstanbul'da! Fenerbahçe'den yeni golcüsüne 3 yıllık sözleşme Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, sabah erken saatlerde ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Joao Pedro'yu Fenerbahçe tercümanı karşıladı. Sarı-Lacivertiler, João Pedro’nun evraklarını bu akşam 21.00’a kadar yetiştirebilirse, yeni transferini UEFA listesine ekleyebilecek.

UEFA LİSTESİNDE 9 İSİM YOK

Fenerbahçe, kadrosundaki 9 oyuncuyu Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA kadrosuna dahil etmedi.

Sarı-lacivertlilerde transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroda bulunmuyor.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya getirilmedi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo (Miha Zajc), Diego Rossi, Lincoln Henrique, Enner Valencia.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e konuk olacağı ilk maç, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'da oynanacak.