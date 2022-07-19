Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Karagümrük, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe’de de forma giyen eski milli futbolcu Colin Kazım ile anlaşmaya vardı.

Mbaye Diagne Karagümrük'te... Galatasaray'ın 13 milyon euroluk santrforu imzayı attı! Galatasaray'a 13 milyon euro bonservisle geldi, üste para verilip Karagümrük'e gönderildi! Sarı-Kırmzılılar bir süredir kontratından çıkmak istediği Senegalli golcüyü gönderdi. Eski gol kralıyla 1 yıllık sözleşme imzalayan Karagümrük, futbolcunun Galatasaray'dan aldığı maaşın 3'te 1'ini verecek. Geri kalan rakam ise sözleşme fesih bedeli olarak Galatasaray tarafından ödenecek.

8 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜŞ

Geçtiğimiz sezon Derby Country ile 25 müsabakada görev alan Kazım, 995 dakika sahada kalırken, takımı adına 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Türkiye’de en son 2014 yılında Bursaspor forması giyen Colin Kazım Richards, 8 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönmüş olacak.

553 maçta 91 gol, 46 asist

Kariyerine Queens Park Rangers altyapısında başlayan 36 yaşındaki santrfor, Türkiye ve İngiltere dışında, Fransa, Hollanda, İskoçya, Meksika ve Brezilya liglerinde de oynadı. Futbol kariyeri boyunca 553 maça çıkan Colin Kazım, 91 gol atıp, 46 da asist yaptı.

COLİN KAZIM RİCHARDS 7. TRANSFER

Fatih Karagümrük bununla birlikte bu yaz 7. transferine imza atmış olacak. Bonservisi alınan Emre Mor, 2 milyon euroya Fenerbahçe'ye satılmıştı.

Galatasaray altyapısından sol bek Emre Tintiş, Kosovalı stoper Ibrahim Dresevic, 20 yaşındaki gurbetçi orta sahalar Adnan Uğur ile Fatih Kurnaz, geçen sezon kiralık oynayan Levent Mercan ve İtalyan ön libero Matteo Ricci daha önceki transferler.

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