Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin özel şampiyonluk sayısına röportaj verdi.

"Başkan koltuğunda değil de taraftar olsaydım sahaya ben de atlardım" diyen Ağaoğlu'nun şu sözleri dikkat çekti:

1984 ŞAMPİYONLUĞUNU KADIKÖY'DE KUTLADI

"Bir kere kafadan sahaya ben de atlardım! Niye atladığımı bilmezdim ama orada olmalıyım düşüncesiyle kesin atlardım. Yürüyerek, marş söyleyerek Meydan’a giderdim ve Meydan’da da sabahlardım. Fiziki olarak o enerjiyi boşaltırdım kesin. 1984 şampiyonluğunu iyi hatırlıyorum. O zaman bile, arabanın üstüne bayrak asıp Bağdat Caddesi’nde tur atmış, üç beş taş yemiş, arabanın camını kırmış, sonra oradan dönüp Acıbadem’de iki tur daha atmıştım. Ama taraftar olmakla yönetici olmak bambaşka şeyler işte. Orada sadece o insanların beklentisini karşılamış olmanın yaşattığı büyük bir mutluluk vardı."

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TRABZONSPOR BÜYÜKLÜĞÜ

Trabzonspor'un hangi şartlar altında olursa olsun her türlü türbülansın içinden çıkabilecek dinamiklere sahip bir kulüp olduğunu belirterek, "Ben bunu bildiğim, buna inandığım için göreve geldim. Neticede bugün gelmiş olduğumuz noktaya bakarsak haksız olduğum söylenemez. Yola çıkışım böyleydi. Bir de tabii şu; çok sevdiğim, sevdalısı olduğum kulübün kamuoyunda bu şekilde algılanmasına da bir isyandı benimkisi. Biraz da bu var yani işin içerisinde özetle" ifadelerini kullandı.

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