Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a, 2020-2021 sezonunun devre arasında kiralık olarak transfer olan ve bu yaz başında da bonservisi 4 milyon Dolar'a alınan Mostafa Mohamed'in yeni durağı Fransa oldu. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı futbolcuyu 1 sezonluğuna Fransız ekibi Nantes'e kiraladı.

Başarılı futbolcu, bugün Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılarak Nantes için sağlık kontrolünden geçmek için yola çıkacak.

Fransız kulübü 250 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 5.5 milyon euro

Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı forma altında toplamda 58 maçta 17 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

LYON'UN KAPTANI ASLAN OLDU

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Forvet bölgesini Seferovic ile güçlendiren Cimbom, sağ bek sorununu da çözdü.

Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'da top koşturan 27 yaşındaki Dubois ile anlaşmaya vardı.

Başarılı futbolcunun yarın İstanbul'da olması, ardından da sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.

Leo Dubois, Lyon ile toplamda 129 maça çıkıp, 5 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

Mbaye Diagne Karagümrük'te... Galatasaray'ın 13 milyon euroluk santrforu imzayı attı! Galatasaray'a 13 milyon euro bonservisle geldi, üste para verilip Karagümrük'e gönderildi! Sarı-Kırmzılılar bir süredir kontratından çıkmak istediği Senegalli golcüyü gönderdi. Eski gol kralıyla 1 yıllık sözleşme imzalayan Karagümrük, futbolcunun Galatasaray'dan aldığı maaşın 3'te 1'ini verecek. Geri kalan rakam ise sözleşme fesih bedeli olarak Galatasaray tarafından ödenecek.

Mostafa Mohamed Nantes yolcusu! Galatasaray Mısırlı golcüsünü aldığının 2 katına satıyor Nantes, Mohammed’i ısrarla istiyor... Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü de Fransa'da top koşturma hayalleri kuruyor. Nantes'ın yaptığı kiralama teklifi kabul görmedi. Ligue 1 ekibi "zorunlu satın alma" maddesi ile Galatasaray’ı ikna etmeye çalışıyor... Nantes ve Galatasaray idarecileri yarın bir araya gelecek. Galatasaray’ın hedefi 4 milyon dolara aldığı futbolcudan 8-10 milyon euro bonservis geliri elde etmek.

Amine Harit Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Faslı yıldızdan geliyorum paylaşımı... Galatasaray transferde gaza bastı... Forvete Haris Seferovic, orta sahaya Florian Grillitsch, sağ beke de Léo Dubois'i transfer eden Cim Bom, 10 numarayı Amine Harit'e giydirmek üzere... Schalke 04'ün 25 yaşındaki Faslı yıldızından Sarı-Kırmızılı taraftarı heyecanlandıran hamle geldi. Amine Harit, Instagram hesabındaki "Schalke 04" ibaresini kaldırıp "Yükleniyor" yazdı...