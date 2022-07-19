Trabzonspor altyapısından yetişen genç kaleci Kağan Moradaoğlu YKS'de ilk 1000'e girdi.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Kağan Moradaoğlu YKS 2022'de, eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu. Sporcunun zeki, çevik, ahlaklısı." ifadelerine yer verildi.
GEÇEN SEZON 1 MAÇ OYNADI
19 yaşındaki eldiven geçen sezon 26. haftada oynanan Medipol Başakşehir maçı öncesi yaşanan kaleci krizi nedeniyle ilk 11'de şans bulmuş ve maçı gol yemeden tamamlamıştı.
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