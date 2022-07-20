Türkiye Gazetesi

Maç Ukrayna’daki savaş sebebiyle Polonya’nın Lodz şehrindeki Miejski Stadında oynanacak. Sarı lacivertliler yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile ilk resmî sınavına çıkacak ve 27 Temmuz’da İstanbul’da oynanacak mücadele öncesi avantaj arayacak.

DEV HAYALLER!

Avrupa kupalarında oynadığı 240 maçta 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 102 mağlubiyet gören Kanarya, bu turu geçerse 3. ön elemede Sturm Graz ile karşılaşacak. Sonrasında play-off turu oynayacak F.Bahçe bu etabı da geçtiği takdirde Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacak. Ki Jorge Jesus’un da geleceği açısından dev arenadaki sergilenecek performans büyük önem arz ediyor.

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