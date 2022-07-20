Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transferde önceliği hücum hattına veren ve kadroyu yıldız isimlerle donatan Beşiktaş'ta Josef de Souza’nın sakatlığı planları değiştirdi. Son olarak İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan’ı renklerine bağlayan siyah beyazlılar, direkt ilk 11’de oynayacak bir stoper daha alarak transferi kapatacaktı. Josef'in en az 2,5 ay sahalardan uzak kalacak olması ve Brezilyalı oyuncunun kadroda alternatifinin bulunmaması sebebiyle transferdeki son hak ön libero için kullanılacak.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Futbol direktörü Ceyhun Kazancı oluşan bu yeni durum üzerine bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Yani hem stoper hem de ön libero oynayabilecek bir oyuncu arayan Kazancı, geçen sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Bordeaux'da kiralık olarak forma giyen Wolfsburg’un Fransız oyuncusu Josuha Guilavogui’ye kancayı attı. Gine asıllı 31 yaşındaki oyuncunun bir yıllığına kiralanması için Alman kulübüyle görüşmeler başladı. Guilavogui’nin de Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

O BİR KAPTAN

Fransız oyuncu transferi gerçekleşirse Josef de Souza'yı aratmayacak potansiyelde bir isim. Josef gibi lider kimlikli bir oyuncu olan Guilavogui, geçen sezon Bordeaux'da forma giydiği maçlara kaptan olarak çıkmıştı.

YABANCI DEĞİL

Guilavogui'nin transferi her yönden cezbediyor. Hem Valerien Ismael'in eski öğrencisi hem Kartal'ın yeni golcüsü Weghorst'un eski takım arkadaşı. Güçlü fiziğiyle ön liberoda olduğu kadar stoperde de forma giyebiliyor. Hatta Valerien Ismael, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde 1,88 boyundaki oyuncuyu stoperde oynatmıştı.

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