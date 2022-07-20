Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçen sezon büyük bir hayal kırıklığı ile geçiren ve yeni sezonda farklı bir yapılanma içine giren Galatasaray’da forvette hareketlilik var. Bekleneni bir türlü veremeyen Mbaye Diagne’nin Karagümrük’e kiralanmasıyla başlayan hareket Mustafa Muhammed’in Nantes’a kiralanması ve devamında Haris Seferovic’in kadroya katılması ile devam etti. Kamptan ayrılan ve sağlık kontrolü için Fransa’ya giden Mustafa için, 250 bin avro kiralama bedeli ödenecek. Satın alma opsiyonu ise 5 milyon 750 bin avro olacak. Ancak Nantes’ın mecburiyeti yok.

İKİ İSİM DAHA ALINACAK

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim ayrılan iki golcünün yerine ise Benfica’dan Haris Seferovic’i renklerine bağladı. Portekiz’deki sağlık kontrolü sonuçları iyi çıkan 30 yaşındaki golcü oyuncu bir yıl kiralık forma giyecek. Eğer 15 resmî maçta süre alırsa 3,5 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Ve Haris Seferovic, transfserlerini Leo Dubois ve Florian Grillitsch takip edecek. Sarı kırmızılı yönetim, iki oyuncunun da durumunu cuma gününe kadar resmiyete kavuşturması bekleniyor.

İSTESEYDİK ALIRDIK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Buruk, Seferovic transferi için “Önemli bir oyuncu. Sakatlık geçmişine baktık. İsviçre Millî Takımı’yla üç maça çıktı. Güncel bir sakatlığı yok. Tüm oyuncularda olabilecek bir sakatlık. Biz, ön bölgede iki üç oyuncuya bağlı kalmak istiyoruz. Falcao gibi değil. Kiralık olduğu için üç senelik riskimiz yok. Sırtı dönük oynayabiliyor. Önde ikili oynayacağımız zaman güzel performans verecek bir isim” diye konuştu.

DUBOIS BİTİYOR

Buruk, Mustafa’nın ayrılığı için “Muhammed’i değer kazanması için Nantes’a kiralık olarak gönderdik. Forvete bir takviye daha olacak. Joao Pedro için verebileceğimiz rakamı verdik. Sonuçta 30 yaşında. İsteseydik alırdık ama maddi sıkıntılar olurdu. Menajerinin istediği paralar, bizim verebileceğimiz rakamı geçti. Florian Grillitsch ilgimiz olan üç beş oyuncudan birisi. Leo Dubois transferi de bitme aşamasında. İyi bir görüntü veren Morutan’la ilgili net kararımı vermedim” dedi.

Galatasaray'dan, Haris Seferovic açıklaması Süper Lig ekibi Galatasaray, Haris Seferovic ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Leo Dubois Galatasaray'da! Fransız sağ bekin İstanbul'a geliş saati belli oldu Galatasaray, Olimpik Lyon’un sağ beki Leo Dubois ile anlaşmaya vardı. Fransız futbolcunun, yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da resmi imzayı atması bekleniyor. Mostafa Mohamed ise Fransa Ligeu 1 takımlarından Nantes'e kiralandı.