Hatayspor, Trabzonspor’dan kaleci Erce Kardeşler ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaleci arayışında mutlu sona ulaşan bordo-beyazlı ekip, 28 yaşındaki kaleciyi kadrosuna kattı. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.
Hatayspor, 5. transferini Rayane Aabid'i geri getirerek yaptı Süper Lig'de 3. sezonuna girerken teknik direktör değişikliği yaşayan ve takımın başına Serkan Özbalta'yı getiren Hatayspor, 5. transferini Rayane Aabid'i geri getirerek yaptı.
3 SEZONDUR TRABZONSPOR'DAYDI
Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler’e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Bursaspor, Altınordu gibi takımlarda forma giyen Erce Kardeşler, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor’a transfer oldu. 3 yıl Trabzonspor’da forma giyen Erce, son sezonda 5 maçta oynadı.
HATAYSPOR'UN 7. TRANSFERİ
Cengiz Demir, Burak Yılmaz ve Musa Çağıran takviyelerinin ardından Beşiktaş U19 takımının golcüsü Koray Yağcı'ya 3 yıllık imza attıran Akdeniz ekibi, 5. transferini Aabid'le yapmıştı. Kaan Kanak'ın ardından Erce Kardeşler 7. transfer oldu.
Hatayspor'da kaleci Munir'in yeni takımı Suudi Arabistan ekibi Al Wehda olurken, Ruben Ribeiro, Fatih Kurucuk, Mame Diouf ve Adama Traore takımdan ayrıldı. Yassine Benzie'nın ise kiralık sözleşmesi sona erdi.
Lig başlamadan polemikler başladı! İlk kavga Antalyaspor ile Ahmet Ağaoğlu arasında... Antalyaspor -, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kulübün resmi dergisine yaptığı açıklamada "Saha kenarında Antalyaspor hocası ortamı anlamsız bir şekilde gerdi." ifadelerine tepki gösterdi.