Türkiye Gazetesi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, İsviçreli santrfor Haris Seferovic'i 1 milyon euro karşılığında 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

SEFEROVİC SÖZLEŞME DTAYLARI

Kiralama bedeli: 1 milyon euro

Satın alma opsiyonu: 2.5 milyon euro

Yıllık maaş: 2.3 milyon euro

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur.

Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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