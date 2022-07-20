Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda yarın BATE Borisov ile karşılaşacak Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi İlhan Palut ve kaleci İbrahim Sehic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başakşehir ve Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Maccabi Netenya ile oynayacağı müsabakada Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili düdük çalacak. Konyaspor'un, Belarus ekibi BATE Borisov takımıyla yapacağı maçta ise Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia düdük çalacak.

"SON DERECE ORGANİZE BİR RAKİP"

Yeni sezon hazırlıklarına Konya'da başladıklarını, Erzurum'da kamp süreçlerinin devam ettiğini ve tekrar Konya'ya döndüklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Palut, şunları söyledi:

“Başakşehir ile hazırlık maçı yapıp BATE maçının hazırlıklarını hafta içi antrenmanlarıyla da bitirmiş olduk. Hep söyledim Konferans Ligi bizim için önemli. Her kulvar önemli. Gruplara katılmak istiyoruz, tabii bu uzun bir yol gibi duruyor. 3 rakibi bertaraf etmemiz gerekiyor. Yarın da bunlardan ilkiyle oynayacağız. Kendi sahamız gibi görünse de BATE ev sahipliğinde. Bir şekilde maça hazırlandık. BATE'nin analizini yaptık. Son derece organize bir takımla oynayacağız. Sahada ne yaptığını bilen bir takımla oynayacağız. Bir oyun istikrarı olan rakibimiz var. Tabii ki her takımının olduğu gibi onların da bir takım zaafları var. Biz sonuna kadar saygı duyuyoruz. Yakın zamanda da BATE'nin bir Avrupa alışkanlığı da var. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün son antrenmanımızla da bitireceğiz. Yarın sahaya ilk maçta iyi bir sonuç almak için çıkacağız. Oğulcan’ın sakatlığı dışında eksiksiz şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

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"HAZIR BİR TAKIMLA ÇIKACAĞIZ"

Palut, takımın enerjisinden ve isteğinden memnunum olduğunu kaydederek, “Takımımız gayet konsantre bir şekilde çalıştı. Bunu göreceğimiz yer de yarın saha. Ama Başakşehir hazırlık maçına göre daha iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Palut, karşılaşmaya hazır 11 ile çıkmayı planladıklarını söyleyerek, “Hazır bir takımımızla çıkacağız. Ligin ilk yarısını bitirmiş, 15 resmi müsabakaya çıkmış takımla oynayacağız. Her şeyden önce fiziksel bir karşılık vermemiz gerekiyor. Bu noktada en hazır bir takımla oynayacağız. Atak organizasyonları, şut çalışmaları gibi hazırlıklarımızı yaptık. Yarın oyuncularımızdan bu çeşitliliği bekliyoruz. Bu denemeleri yapan bir Konyaspor görebiliriz. Kendi liginde dominant bir takım ve oyun ezberleri var, bundan vazgeçmiyorlar. Bizim de oyun kurgumuz var. Genel anlamda topa sahip olmaya çalışan bir Konyaspor izleteceğiz. Konya’da oynanacak olmasının avantajı olacak. Bunlar kağıt üzerinde avantajlar. Bunu sahada sonuca dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu