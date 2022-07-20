Türkiye Gazetesi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa’nın başkenti Paris’te 28 Mayıs’ta Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde patlak veren şiddet olayları ile ismi gündeme gelen Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement görevden alındığını duyurdu.

Darmanin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tavsiyesi üzerine Lallement görevden aldığını ve yerine Fransa Ulusal İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi Başkanı Laurent Nunez'i göreve getirdiğini duyurdu.

OLAYLAR İÇİN LİVERPOOL'U SUÇLAMIŞTI

Nunez’i Paris Emniyetini çok iyi bilen ve birçok ulusal sorumluluk üstlenmiş deneyimli bir adam olarak nitelendiren Darmanin “İle-de-France sakinlerinin güvenliği önceliğimiz olacak” dedi. Lallement’e de teşekkür eden Darmanin, “Lallement'e son üç yıl içinde Emniyet Müdürlüğünün başında, önemli bir terör tehdidi bağlamında, zor koşullarda yaptığı görevden dolayı saygılarımı sunmak istiyorum. Cumhuriyeti onurlandırdı” dedi.

Ömer Üründül Paris'teki Şampiyonlar Ligi finalini yazdı! "Ben de tartaklandım" Futbolun usta yorumcusu Ömer Üründül, 28 Mayıs Cumartesi günü Paris'te oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi polis şiddeti ve hengameden nasibini aldı. Real Madrid ile Liverpool'u karşı karşıya getiren dev maç öncesi stat çevresinde yaşanan izdiham, bilet skandalı ve eşiğinden dönülen faciayı yazan Üründül, "Avrupa’nın göbeğinde benzeri görülmeyen şeyler yaşandı. Fransa bu işin üstünü kapatacaktır. Biz 2005’teki finali kusursuz yaptık. Gelecek sene tüm dünyaya organizasyon nasıl yapılır bir kez daha gösteririz” dedi.

Çıkan olaylardan Liverpool taraftarlarını sorumlu tutan İçişleri Bakanı Darmanin, şiddet olaylarının arkasında büyük bir bilet sahtekarlığı olduğunu aktarmış, yaklaşık 62 bin Liverpool taraftarı tarafından sunulan biletlerin 3’te 2’sinin sahte olduğunu öne sürmüştü.

Darmanin, Liverpool'un taraftarlarına elektronik bilet yerine kağıt bilet sağladığını ifade etmiş, bunu "endüstriyel ölçekte büyük bir dolandırıcılık" olarak tanımlamıştı. Stada girişte yapılan ön kontrolde sunulan biletlerin yüzde 70'inin, ikinci kontrolde sunulan biletlerin ise yüzde 15'inden fazlasının sahte olduğunu belirten Darmanin, "Alınan kararların ölümleri veya ciddi yaralanmaları önlediğini bir kez daha söylemek istiyorum" demişti.

Yazarımız Hasan Sarıçiçek Real Madrid’in 14. Kez kazandığı Şampiyonlar Ligi Kupa finalinde Paris’te yaşanan olayları yorumladı Aşk şehri Paris’te devler ligi kupasını Real Madrid’in nasıl kazandığı belli, kahraman Courtois birbirinden güzel kurtarışlarışla Liverpool’a geçit vermedi; Mohamed Salah ve Sadio Mane’yi 6 kez geri çevirdi. Tebrikler.

POLİS BİBER GAZI KULLANMIŞTI

Söz konusu final maçı stada biletsiz girmeye çalışan taraftarlar nedeniyle 35 dakika geç başlamış, polis aralarında çocukların da bulunduğu biletsiz kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti. Çıkan olaylarda 105 kişi gözaltına alınmış, 238 kişi ise gazdan etkilenmişti.