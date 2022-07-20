Türkiye Gazetesi

Son olarak Hatayspor'da forma giyen 28 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Sackey ve Bursaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki sol bek Onur Atasayar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

21 yaşındaki Gürcü orta saha Gagnidze'nin ise ülkesinin Dila Gori takımından satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE

"Hoş Geldin Nika!

Kulübümüz, Dila Gori takımından 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Gagnidze'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı. Nika'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."

"Hoş Geldin Isaac!

Kulübümüz, Hatayspor takımından 28 yaşındaki Gana'lı ön libero oyuncusu Isaac Sackey'i 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Isaac'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."

"Hoş Geldin Mert!

Kulübümüz, Antalyaspor takımından 23 yaşındaki defans oyuncusu Mert Yılmaz'ı satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Mert'e hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."

"Hoş Geldin Onur!

Kulübümüz, 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Onur Atasayar'ı 1+1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Onur'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz."

Hatayspor'da kale Erce Kardeşler'e emanet... Trabzonspor'da 2. kaleci olmaktan sıkıldı Faslı kaleci Munir'le yollarını ayıran Hatayspor, kaleyi Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler'e emanet etti. Erzurum’da kamp çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transfer çalışmalarına da ara vermeden sürdürüyor.