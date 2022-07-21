Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu olarak bilinen Socios.com’un yaptığı araştırmayla çıkarılan Türkiye’nin taraftar haritasında Galatasaray, rakiplerini açık ara geçti. 81 ilde 50 bine yakın Türk futbolseverin soruları cevapladığı ankette “Taraftar olduğunuz takım hangisi?” sorusuna verilen cevaplar arasında Galatasaray ilk sırada yer aldı.

81 ilin 60’ında Galatasaray en çok desteklenen takım olurken, sarı-kırmızılıları 17 ildeki birincilikle Fenerbahçe takip etti. Ankette yüzde 87,7 rekor oran ile Trabzon’da birinci olan Trabzonspor, Türkiye’de en yüksek oranda kendi şehrinde desteklenen takım oldu. Trabzon’dan sonra şehrin futbol takımını yüzde 36,03 oranla destekleyen Eskişehirsporlular Eskişehir’de birinci sırada yer aldı. Yüzde 34,20 oran ile Sivasspor taraftarları Sivas’ta birinciliği kimseye kaptırmadı. “Dört Büyükler”den Beşiktaş’ın birinci olduğu tek il ise Iğdır oldu. Iğdır’da Beşiktaş az bir farkla Galatasaray’ın önünde yer alarak, yüzde 36,54 oranla şehrin birinci takımı seçildi. Türkiye’nin nüfus olarak en kalabalık şehri olan İstanbul’da yüzde 38,9 oranında taraftarı olan Galatasaray, rakiplerini geride bıraktı. İzmir’de ise yüzde 34,3 oranla Fenerbahçe ilk sırayı aldı.

Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçında Galatasaray taraftarından destek UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sezonun ilk resmi maçında iki yeni transferi ilk 11'de görevlendirdi. Bazı Galatasaray taraftarları kendi takımlarının formalarıyla ezeli rakiplerine tribünde destek verdi.

Galatasaray'da hücum hattı gitti, geldi! Diagne'yi Karagümrük'e veren sarı kırmızılılar, Mustafa Muhammed’i de tercihe bağlı satın alma opsiyonu ile Nantes’ı kiralık yolladı. Yeni forvet ise 30 yaşındaki Haris Seferovic oldu.