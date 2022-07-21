Türkiye Gazetesi

Kısa vadede 30 Temmuz’da Sivasspor ile oynayacakları Süper Kupa maçını işaret eden Abdullah Hoca “Önce bu kupayı alıp cebimize koymamız lazım. Daha sonrasındaki en yakın hedef Şampiyonlar Ligi. Play-off turunu geçip gruplara kalmak istiyoruz. Devamında da tabii ki yıllar sonra elde ettiğimiz ve travmaları bitirdiğimiz lig şampiyonluğu tekrar yakalamak. Üç kulvarda gidebildiğimiz yere kadar gitmek” ifadesini kullandı.

DİKİNE OYUN AÇILIMI

Mevcut kadrodan daha iyisini kurmaları gerektiğinin de altını çizen Abdullah Avcı, Trabzonspor camiasının daha sabırlı olmayı öğrendiğini vurgulayarak ‘dik oyna’ sloganın da değişmesi gerektiğini belirtti. Başarılı teknik adam bu anlayışın takımda baskı oluşturduğunu vurgulayarak “Taraftar baskısı tamam ama dünyanın hiçbir yerinde böyle bir oyun kültürü kalmadı. Trabzonspor’un geçmişte zaman zaman final değeri taşıyan maçlarda kaybetmesinin sebebi de bu; baskıdan, dik oynama zorunluluğundan” diye konuştu.

Hatayspor'da kale Erce Kardeşler'e emanet... Trabzonspor'da 2. kaleci olmaktan sıkıldı Faslı kaleci Munir'le yollarını ayıran Hatayspor, kaleyi Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler'e emanet etti. Erzurum’da kamp çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transfer çalışmalarına da ara vermeden sürdürüyor.