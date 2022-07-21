Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın takımda kalması bekleniyordu ancak İskoçya'dan sürpriz bir teklif geldi. Bir süre önce genç oyuncuya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt talip olmuş ve 5 milyon avroya el sıkışılmıştı. Ancak Almanların ödeme planında değişikliğe gitmesi transferin gerçekleşmemesine sebep olmuştu. Son anda Frankfurt biletini iptal etmek zorunda kalan Rıdvan için yeni bir teklif geldi. İskoçya'nın Rangers kulübü, genç sol beki kadrosuna katmak için cömert bir teklifte bulundu.

RIDVAN KARARSIZ

Bonservis bedeli olarak 6 milyon avronun yanı sıra başarı bonuslarının da yer aldığı teklif kulüpte olumlu karşılandı. Ancak siyah beyazlılar sonraki satıştan da yüzde 20'lik pay istiyor. İskoçlar bunun üzerine düşünmek için süre istedi. Bu arada Frankfurt'la anlaşma bozulmasından sonra nabız yoklayan Torino, 6 milyon avroluk teklif üzerine yine aradan çekildi. Bu arada Rıdvan Yılmaz'ın şu ana kadar kariyer planlamasında İskoçya'yı düşünmediği için Rangers'a transferi için kararsız olduğu öğrenildi.

Emre Kocadağ'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması... "Başka teklifler de var" Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Lig için bizi umutlandıran, taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir Beşiktaş geliyor." dedi. Siyah-Beyazlı idareci milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın yılan hikayesine dönen transfer konusuna da açıklık getirdi.

Ismael iki ismi öne çıkardı: Ersin ve Rıdvan garanti Kale ve sol bekte iki oyuncudan faydalanacaklarını söyleyen Beşiktaş'ın teknik patronu “Sahadaki olacak üçüncü Türk için karar vereceğiz. İki transfer daha yapabiliriz” dedi.