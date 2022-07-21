Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı ekip, Lyon'dan Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Leo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Haris Seferovic'in yıllık ücreti ne kadar? Galatasaray bonservis ödedi mi? Sözleşme detayları açıklandı Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın dün akşam İstanbul'a gelerek resmi imzayı atan yeni golcü Haris Seferovic'in sözleşme detayları belli oldu.

Galatasaray'dan, Haris Seferovic açıklaması Süper Lig ekibi Galatasaray, Haris Seferovic ile görüşmelere başlandığını açıkladı.